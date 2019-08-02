Игровые площадки в Московском районе Петербурга не удовлетворили прокуратуру

В результате проверки было обнаружено много устаревших объектов, оборудование которых уже изношено. Фото: pixabay.com

В результате проверки было обнаружено много устаревших объектов, оборудование которых уже изношено. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге прокуратура Московского района совместно со специалистами Роспотребнадзора провела проверку соблюдения требований эксплуатации детских игровых площадок.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, специалистами были оценены безопасность оборудования для детей, которые находятся на улице Костюшко во дворе домов 10 и 48.

В результате проверки было обнаружено много устаревших объектов, оборудование которых уже изношено. Также было отмечено, что такие объекты не отвечают требованиям безопасности и могут нанести ущерб здоровью детей в процессе эксплуатации.

Виновные в запущенности детских игровых зон уже заняты устранением нарушений. Так, одна из площадок в данном районе уже ограждена, службы начали демонтаж.

Прокуратура сообщила о дальнейшем контроле соблюдения правил законодательства.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что деревенские дети могут быть умнее городских.