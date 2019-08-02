В Ленобласти в лесу нашли кучи посылок

В Ленобласти в лесу нашли кучи посылок
Виновных привлекут к ответственности. Фото: vk.com

Жители Ленинградской области обнаружили в лесу две кучи с посылками и письмами в Луге.

Жительница Луги рассказала в социальных сетях, что в пятницу, 2 августа она пошла по грибы и нашла в лесополосе залежи вскрытых старых посылок, писем и открыток. Большая часть из них датирована маем, июлем и августом прошлого года. В комментариях к посту пользователи рассказали, что не дошедшие до адресатов отправления были свалены возле дороги к поселку Шалово.

В отделе по маркетингу и корпоративным коммуникациям «Почты России» рассказали Мойке78, что сотрудники службы безопасности предприятия уже выехали на в Лужский район. Виновных привлекут к ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Почта России прокомментировала информацию о краже из отделения в Гатчинском районе. В Гатчинском районе Ленинградской области в ночь на 3 июля произошло хищение денежных средств из отделения почтовой связи.

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