В Василеостровском районе с фасада дома сорвался альпинист

Инцидент произошел на улице Кораблестроителей. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Как стало известно Gazeta.SPb, в пятницу, 2 августа, промышленный альпинист сорвался с фасада дома 34 по улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Петербурга.

В администрации Василеостровского района сообщили, что 25-летний мужчина выполнял работы по демонтажу старого штукатурного слоя многоквартирного дома в жилом комплексе «Морской фасад».

После инцидента молодого человека госпитализировали сотрудники скорой помощи. Известно, что он находится в реанимации одной из больниц на Васильевском острове. О его состоянии ничего не известно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что альпинисты из Петербурга сорвались в горах Кабардино-Балкарии. Спасатели начали поисковые работы. Известно, что группу зарегистрировал альплагерь “Безенги”. Гора Урал достигает в высоту 4300 м. На поиск пропавших в Черекском районе отправили шестерых спасателей МЧС.