Альпинисты из Петербурга сорвались в горах Кабардино-Балкарии

На поиск пропавших в ущелье Укю отправились шестеро спасателей МЧС.

Два альпиниста из Санкт-Петербурга сорвались в ущелье Укю на горе Урал, сообщили в ГУ МЧС Кабардино-Балкарии 21 июля.

Спасатели начали поисковые работы. Судьба альпинистов пока остается неизвестной.

Известно, что группу зарегистрировал альплагерь “Безенги”. Гора Урал достигает в высоту 4300 м. На поиск пропавших в Черекском районе отправили шестерых спасателей МЧС.

Дальнейшая информация уточняется.

Ущелье Укю составляет “Теплый угол” района Безенги, который наиболее известен за Бзенгийскую стену — горный массив с наиболее высокими участками во всем районе. «Теплый угол» является наименее высоким в составе массива, но это не значит, что наиболее безопасным.

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