При восхождении на Эльбрус погиб альпинист из Ирландии

Тело мужчины уже спустили на поляну Азау.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Информацией делится ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. До того, как альпинист погиб, он просил помощь у МЧС. Вместе с ним на горе потерялись еще пятеро – их удалось спасти, сейчас любителей экстрима осматривают врачи. По предварительным данным, они в порядке и не нуждаются в медицинской помощи.

К слову, спасены с Эльбруса были также российские альпинисты – они встретили группу ирландцев и вместе вызвали спасателей.

Специалисты считают, что ирландец мог умереть из-за сердечной недостаточности, но это предположение пока что не подтверждено. Альпинисты должны были спуститься с горы только первого июля, но им пришлось прервать свое путешествие.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “сохранился и на здание”: очевидцы зафиксировали “альпиниста-экстремала” на петербургской филармонии.