Строительство ТПУ «Девяткино» пройдет в два этапа

Проект строительства транспортно-пересадочного узла «Девяткино» разбили на два этапа.

По данным комитета архитектуры и градостроительства Ленобласти, первую часть проекта реализуют до 2023 года, а вторую завершат к 2035 году. В первую очередь возведут торговый центр и международный автовокзал, а во вторую — здание транспортно-пересадочного узла, перехватывающую парковку, масштабный паркинг и бизнес-центр. Также в проект включены организация трамвайного сообщения и строительство участка дороги «Санкт-Петербург — Матокса».

Проект разрабатывался в институте «Стройпроект». Инвестором строительства ТПУ «Девяткино» выступает «Гатчинапассажиравтотранс». Реализацией проекта занимается Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти – заказчик.

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