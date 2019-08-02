Батанов съездил на новый участок Фрунзенского радиуса

Все станции метро планируют достроить к 1 сентября.

Об этом стало известно сегодня, 2 августа. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов посетил станцию «Проспект Славы», где работы подходят к логическому завершению. Сотрудники «Метростроя» уверяют, что времени достаточно для того, чтобы все достроить.

На данный момент на участках Фрунзенского радиуса занимаются благоустройством – остались последние штрихи и сразу три станции будут готовы принимать первых пассажиров.

Напоминаем, что до этого подрядчик выкладывал фотографии, на которых демонстрировал результаты своих трудов. Некоторые станции действительно выглядят почти готовыми.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что матч “Зенита” и “Краснодара” продлит работу метро Санкт-Петербурга. Три станции продержат открытыми на вход до часа ночи воскресенья. Футболисты “Зенита” встретятся с “Краснодаром” на стадионе “Газпром арена” в Петербурге в субботу вечером.