Шереметьево признали лучшим аэропортом в мире

Сами москвичи также назвали Шереметьево любимым аэропортом в городе.

Об этом стало известно сегодня, 2 августа. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на рейтинг британской компании Stasher. Специалисты отсмотрели сотни воздушных гаваней по всему миру – за каждый параметр аэропорт мог получить до 10 баллов. По итогу, первое место заняло Шереметьево, набравший 6,5 баллов – это лучший результат. Эксперты отметили, что у воздушной гавани недорогая парковка, а почти все самолеты вылетает вовремя.

Также им понравилось количество залов ожидания и доступность магазинов. Составляя рейтинг, специалисты смотрели в том числе оценку аэропортов в Google.

«Серебро» досталось аэропорту Хитроу, который находится в Лондоне. Тройку лидеров замкнул Пиарко на острове Тринидад.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пассажиры Boeing в Шереметьево пострадали во время эвакуации из-за задымления. Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам, восемь человек пострадали.