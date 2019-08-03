Ученые рассказали о последствиях похмелья

Согласно исследованиям в Технологическом университете Суинберна в Мельбурне, находясь в состоянии похмелья, у человека значительно снижаются функции мозга и ухудшается память.

Результаты исследования ученых были опубликованы на сайте MedicalXpress.

Чтобы определить уровень опасности похмелья, специалисты пригласили к участию сотни посетителей баров, которые расположены в районе Брисберна. Испытуемым, на утро после вечеринок, нужно было пройти когнитивные тесты и опросы.

В результате исследования ученые выяснили, что скорость и правильность прохождения теста полностью зависела от выпитого накануне алкоголя.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, можно ли смешивать вино с пивом. Во время проведения исследования, ученые разделили людей на две группы. Одних попросили выпить вначале пиво, а потом вино, другие сделали все наоборот.