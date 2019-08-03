Петербуржец попытался догнать эвакуатор, угнав полицейскую машину

Потерпевший не растерялся и поехал за эвакуатором за рулем полицейского автомобиля. Фото: pixabay.com

Потерпевший не растерялся и поехал за эвакуатором за рулем полицейского автомобиля. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге гражданин угнал полицейский автомобиль, чтобы догнать свой, который в это время уже увез эвакуатор.

В пятницу, 2 августа, около десяти утра, петербуржец припарковал свой автомобиль Renault Logan в запрещенном месте на Красного Текстильщика. После мужчина отправился в центр документов, откуда увидел, как к его автомобилю подъехал сотрудник ГИБДД.

Как сообщает «Петербургский дневник», пока водитель выходил из здания, машину уже погрузили в эвакуатор и начали движение в сторону штрафстоянки. Потерпевший не растерялся и обнаружив, что за рулем полицейского автомобиля никого нет – сел за руль и поехал за эвакуатором. На соседней набережной мужчину остановили другие сотрудники ГИБДД.

Теперь пострадавшему грозит 166 статья УК «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ситуация также может отразиться на сотруднике ГИБДД, который оставил ключи в зажигании.

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