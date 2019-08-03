Петербуржцы обнаружили ночью двух лисят в черте города

Петербуржцы обнаружили ночью двух лисят в черте города
Лисята резвились и не обращали внимания на проезжавшие мимо машины. Фото: pixabay.com

Сегодня, около трех часов ночи, петербуржцы обнаружили двух лисят. Животные играли на газоне в черте города и почти не обращали внимания на проезжавшие рядом автомобили.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», они двигались по Мебельной улице, когда увидели животных. К записи также прикреплено видео, на котором видно, что маленькие лисята бесстрашно резвятся посреди города.

В комментариях к записи кто-то говорит, что ничего необычного не видит, другие с юмором заявили: «Рыжие — бесстыжие!»

Судьба лисят пока неизвестна.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дачники обнаружили на участке шестерых лисят. Жители догадываются, что лисица завела там потомство, но испугавшись появления людей – сбежала в одиночку. Детенышей направили в центр для диких животных.

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