Петербуржцы обнаружили ночью двух лисят в черте города

Лисята резвились и не обращали внимания на проезжавшие мимо машины. Фото: pixabay.com

Лисята резвились и не обращали внимания на проезжавшие мимо машины. Фото: pixabay.com

Сегодня, около трех часов ночи, петербуржцы обнаружили двух лисят. Животные играли на газоне в черте города и почти не обращали внимания на проезжавшие рядом автомобили.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», они двигались по Мебельной улице, когда увидели животных. К записи также прикреплено видео, на котором видно, что маленькие лисята бесстрашно резвятся посреди города.

В комментариях к записи кто-то говорит, что ничего необычного не видит, другие с юмором заявили: «Рыжие — бесстыжие!»

Судьба лисят пока неизвестна.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дачники обнаружили на участке шестерых лисят. Жители догадываются, что лисица завела там потомство, но испугавшись появления людей – сбежала в одиночку. Детенышей направили в центр для диких животных.