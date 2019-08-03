В конкурсе «Мисс Россия» примет участие Кузнецова Александра из Петербурга

В 2019 году пройдет финал конкурса «Миссис Россия 2019», в котором примет участие петербурженка Александра Кузнецова. Ежегодный конкурс проводится для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Важным условием является штамп в паспорте участниц о заключении брака и наличии минимум одного ребенка.
Как сообщает пресс-служба «Миссис Россия-2019», борьба петербурженки с 35-финалистками из разных уголков России пройдет 10 августа в Московском культурном фольклорном центре. Конкурс организует фонд «Планета женщин».
Участницы проведут в Москве неделю, с 3 августа по 10 сентября. В это время финалисток ждет ряд мероприятий в рамках конкурса, тема которого – космонавтика. В связи с чем в финале будет объявлена специальная номинация «Королева космоса», что даст обладательнице возможность надеть корону на победительницу конкурса «Миссис Королев 2019». Конкурс состоится 7 сентября.
Петербурженка опубликовала в Instagram видео, в котором пригласила всех желающих на финал конкурса, а также исполнила песню.
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