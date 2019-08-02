Новой Мисс Англия стала иммигрантка из Индии

После конкурса 23-летняя девушка поехала на новую работу в клинику к 4 утра.

Бхаша Мукхерджи стала новой Мисс Англия — и после конкурса к 4 утра поехала на новую работу как младший доктор. 23-летняя девушка представит Великобританию на конкурсе Мисс Мира.

Мукхерджи приехала в Великобританию из Индии вместе с родителями, когда ей было 9 лет. Она имеет IQ в 146 баллов — показатель гения, учится в Университете Ноттингема и получает сразу две степени бакалавриата: одну в медицинских науках, вторую в хирургической медицине. Говорит на пяти языках: английском, хинди, бенгали, немецком и французском, сообщает DailyMail.

Девушка призналась, что до конца не верила, что победит, и планировала поехать в клинику, где получила новую работу, несмотря на то, что сам конкурс заканчивался поздно. После победы Мукхерджи побежала на поезд и сменила тиару на стетоскоп.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что мусульманка надела гидрокостюм для конкурса Мисс Англия.