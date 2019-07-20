Мусульманка надела гидрокостюм для конкурса «Мисс Англия»

Она попросила допустить ее к конкурсу, несмотря на отсутствие привычного для всех купальникам.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Обо всем сообщает The Sun. Жюри конкурса «Мисс Англия» сложно уже чем-то удивить – они, наверное, видели купальники любых цветов и фасонов. Участница-мусульманка все-таки смогла их поразить и пришла в гидрокостюме. Она объяснила свой выбор тем, что религия не позволяет ей носить бикини, но она все равно хочет участвовать в конкурсе.

В итоге девушка смогла получить звание «Мисс Ланкашир». Красавица считает, что необычный наряд смог подчеркнуть ее индивидуальность и привлек к ней лишнее внимание. Она рада, что не изменила своим принципам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге на конкурсе красоты выбрали самую привлекательную девушку. В этом году корону за звание самой красивой петербурженки получила Виктория Добромыслова.