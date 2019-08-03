В отношении виновного в смерти на КАДе возбуждено уголовное дело

В отношении виновного в смерти на КАДе возбуждено уголовное дело
В отношении водителя ваза возбуждено уголовное дело. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге в результате аварии автомобилей «3010 ГАЗ» и «Мазда СХ-7» на 32-км автодороги А-118, в которой погиб ребенок, было возбуждено уголовное дело в отношении первого автомобиля.

Водитель «3010 ГАЗ» столкнулся с «Мазда СХ-7», которая двигалась задним ходом. В результате аварии были госпитализированы находящиеся в иномарке водитель в тяжелом состоянии, 12-летний пассажир в состоянии средней тяжести, также скончалась на месте происшествия от полученных повреждений 8-летняя девочка. ДТП произошло 2 августа около часа дня.

Как сообщили ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, было возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего гражданина Тверской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о произошедшей аварии на КАДе. Об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте».

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти дтп санкт-петербург
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В отношении виновного в смерти на КАДе возбуждено уголовное дело