Всеволожск станет столицей Ленобласти в 2020 году

Всеволожск станет столицей Ленобласти в 2020 году
В 2019 году столицей считали Бокситогорск. Фото: lenobl.ru

В 2021-ом дополнительные финансовые ресурсы направят в Тосно.

Александр Дрозденко заявил, что столица Ленобласти переедет в Всеволожск в следующем году. В 2021-ом почетный статус получит Тосно.

Губернатор объяснил, что назначение города “столицей” позволяет сфокусировать ресурсы на ремонт и благоустройство, сообщили Gazeta.SPb в администрации Ленобласти. В 2019 году столицей считали Бокситогорск — и теперь жители получили “новый город”, уверен Дрозденко.

На капремонт домов в Бокситогорске направили 377 млн рулей, более 43 млн определили на объекты энергетики, 116 млн — на благоустройство.

Город, который победил в конкурсе, получает не только почетный статус — ему отправляют 200 млн рублей на праздник в честь дня рождения Ленобласти. В Бокситогорске отпраздновали 92 года со дня образования региона.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов намерен поддержать садоводства.

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