Беглов съездил на дачи: проблемы СНТ начнут решать в 2019 году

Смольный выделит деньги на три новых амбулаторных пункта первой помощи.

Правительство Петербурга откроет программу поддержки садоводств до конца 2019 года. Сейчас эксперты подсчитывают, сколько денег можно выделить на проект из бюджета.

Александр Беглов съездил в дачные массивы Петербурга в субботу 3 августа — в частности осмотрел модульную амбулаторию в СНТ “Пупышево”. Основные вопросы, которые власти должны решить — чистая вода, дороги, медпомощь для дачников, бесперебойное электричество.

В самых крупных СНТ есть 34 амбулаторных пункта, где оказывают первую помощь. Еще три появятся до 2020 года плюс один отремонтируют — на это уйдет 16,8 млн рублей.

В Петербурге и Ленобласти насчитывают свыше 3000 садоводств и 700 тысяч участков. В них проводят лето около 2,5 млн человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Смольный пообещал благоустроить бульвар Разведчика в Петербурге.