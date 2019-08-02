Смольный пообещал благоустроить бульвар Разведчика

Там появится новая плитка, цветник, а также урны и скамейки.

Об этом стало известно сегодня, 2 августа. Обо всем сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга. Власти уверяют, что приведут в порядок бульвар Разведчика, который находится на участке от Разводной улицы до Блан-Менильской. Работы планируют завершить к сентябрю.

Зеленая зона занимает площадь в 23,5 тысяч квадратных метров. Там собираются отремонтировать газоны, набивные дорожки, уложить плитку, установить урны и скамейки. Рабочие также разобьют цветник, а все деревья, которые росли все это время в бульваре, обещают сохранить – за ними ухаживают садовники.

В Смольном напомнили, что в текущем году на благоустройство различных зон выделили четыре миллиарда рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов пообещал благоустроить Петербург к Евро-2020. Все запланированные проекты будут реализованы в срок, считает он.