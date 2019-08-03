Пользователи соцсетей удивились, когда увидели фото маленького Киркорова

Король российской эстрады выложил снимок, на котором ему около семи лет.

Фотография появилась в Instagram-аккаунте Филиппа Киркорова. Поклонники певца отметили поразительное сходство между ним и его сыном Мартином-Кристином. Сейчас мальчику как раз семь лет. Киркоров, к слову, любит показывать, как много общего у него с ребенком – с этим сложно не согласиться. Мальчик, как и король эстрады, занимается спортом. Он любит играть в теннис, футбол, а также занимается единоборствами. Помимо прочего, Мартин-Кристин является воспитанником московского филиала престижного ФК «Барселона».

Напоминаем, что у Филиппа Киркорова также растет дочка Алла-Виктория. Она всего на пару месяцев старше своего брата. Оба ребенка были рождены суррогатными матерями в Америке.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Филипп Киркоров выпустил клип, в котором Санкт-Петербург выдают за Нью-Йорк.