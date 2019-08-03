В России в полтора раза увеличилось количество ВИЧ-инфицированных

Рост числа больных замечен на протяжении последних 10 лет.

Об этом стало известно сегодня, 3 августа. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Минздрава России. Медики поделились печальной статистикой – за 10 лет количество ВИЧ-инфицированных россиян увеличилось почти в полтора раза.

Так, в 2018 году количество больных почти достигло 86 тысяч людей, а 10 лет назад их было 58 591 человек. Чаще всего ВИЧ-инфицированные встречаются в Иркутской и Кемеровской областях.

Единственный положительный момент – это то, что дети стали реже болеть из-за данной инфекции.

В ведомстве отметили, что в прошлом году из-за ВИЧ скончались 20 тысяч россиян. Смертность, таким образом, тоже выросла.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученым впервые удалось удалить ВИЧ из организма. Для достижения этого эффекта было применено сочетание антиретровирусной терапии LASER ART и методики направленного редактирования геномов CRISPR-Cas9.