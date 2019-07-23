Ученым впервые удалось удалить ВИЧ из организма

ВИЧ не был обнаружен в ДНК двух мышей. Фото: Pixabay

ВИЧ не был обнаружен в ДНК двух мышей. Фото: Pixabay

Американские ученые из Медицинского центра Университета Небраски провели успешный эксперимент, в результате которого из организма животного был удален ВИЧ.

Специалистам удалось полностью ликвидировать ВИЧ из ДНК подопытных мышей, пишет журнал Nature Communication.

Для достижения этого эффекта было применено сочетание антиретровирусной терапии LASER ART и методики направленного редактирования геномов CRISPR-Cas9.

В эксперименте принимало участие 29 мышей, которые были поделены на 4 группы. Одна из групп мышей получал данное сочетание. Зафиксировано, что у двух из семи животных ВИЧ был полностью удален, а у остальных значительно и резко снизилось количество зараженных клеток.

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