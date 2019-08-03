Ученые развенчали миф о комнатных растениях

Бытует мнение, что они могут влиять на окружающих их людей.

Результаты исследований поделились ученые из университета Калифорнии. Они захотели проверить – действительно ли комнатные растения могут оказывать влияние на человека или это стереотип? В результате они выяснили, что у растений нет сознания и нет способности чувствовать, а это значит, что они никаким образом не могут ментально воздействовать на людей.

При этом комнатные растения не вредят человеку – они удовлетворяют потребность в чувстве прекрасного, а также вырабатывают кислород.

Напоминаем, что некоторые ученые не рекомендуют заводить фикусы и фиалки, так как они по ночам поглощают кислород. Их не стоит ставить в спальне и детской.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые рассказали о последствиях похмелья. Чтобы определить уровень опасности похмелья, специалисты пригласили к участию сотни посетителей баров, которые расположены в районе Брисберна. Испытуемым, на утро после вечеринок, нужно было пройти когнитивные тесты и опросы.