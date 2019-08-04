Американский журнал оценил военно-морской парад в Петербурге

Американский журнал The National Interest опубликовал статью о прошедшем недавно в Петербурге военно-морском параде.

Журналисты военно-политического издания отметили, что на параде не присутствовал «старый и проблемный» авианосец «Адмирал Кузнецов», однако это неудивительно, раз в Мурманске осенью 2018-го затонул ремонтный док для него. Более любопытным, отмечает издание, явилось отсутствие линейного крейсера «Петр Великий», крупнейшего в мире надводного военного корабля.

В статье «Российский флот: модернизация, но где авианосцы и линейные крейсеры?» предполагается, что отсутствие больших кораблей призвано было отразить тенденцию постепенного перехода российского флота на небольшие экономически выгодные суда. «Скудная линейка парада ВМФ 2019 года демонстрирует, что российский флот за последние несколько десятилетий предпринял значительные, временами болезненные шаги , чтобы проложить путь для новых проектов», — отмечает издание.

По поводу заявления президента РФ Владимира Путина о том, уровень современного вооружения ВМФ России превышает 62%, американский журнал отмечает, что дьявол в деталях: в эти 62% вошли старые советские суда, оборудованные электроникой или оснащенные современным вооружением.

The National Interest основан в 1985 году, экспертный совет издания возглавляет экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

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