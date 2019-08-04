Ученые доказали, что употребление рыбы снижает риск появления рака

Ученые доказали, что употребление рыбы снижает риск появления рака
Нужно есть жирные сорта рыбы. Фото: Pixabay

В новом исследовании эксперты из Оксфордского университета и Международного агентства по изучению рака доказали взаимосвязь употребление рыбы и снижения риска рака.

Исследователям удалось доказать, что при употреблении рыбы в пищу три раза в неделю риск развития рака кишечника снижается на 12% по сравнению с теми, кто ест рыбу не более одного раза в неделю. Отмечается, что в пищу должны идти преимущественно жирные виды рыбы, например, лосось и тунец, пишет издание Focus.

В эксперименте принимало участие более 470 тысяч человек. Добровольцы рассказали ученым о своих пищевых привычках, а спустя 15 лет заполнили аналогичную анкету. Рак кишечника бы обнаружен примерно у 6 тысяч человек.

На здоровье человека благоприятно влияет омега-3, которая содержится в рыбе.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые нашли способ обезоружить раковые клетки.

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