Беглов рассказал о работе, проделанной за неделю

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги минувшей недели, опубликовав пост на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

Глава города выделил семь ключевых моментов, которые относятся к прошедшей недели. В первую очередь Беглов сообщил о развитии медицины в городе. Он отметил, что программа «Бережливая поликлиника» реализовывается полным ходом.

Также Беглов рассказал о посещении НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где впервые была проведена пересадка печени. Он отметил, что по просьбе жителей Пушкинского района будет построен большой современный медицинский центр.

Кроме того, Беглов сообщил о визите в центр реабилитации инвалидов, о понижении стоимости проезда в метро по ЕКП и МИР, о визите на строящийся спорткомплекс «Арена» и о восстановлении мемориала погибшим ленинградским детям.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что к социальным участковым обратилось более 23 тысяч петербуржцев.