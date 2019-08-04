В Ленобласти по УДО вышли более 700 человек за полгода

По УДО вышли 740 человек. Фото: Pixabay

По УДО вышли 740 человек. Фото: Pixabay

В течение шести месяцев в Ленинградской области немало человек условно-досрочно освободились из подведомственных учреждений.

Представители УФСИН Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассказали, что условно-досрочно за полгода освободились 740 человек.

Данный вид освобождения используется для стимулирования соблюдения порядка при отбывании наказания в колониях. В частности, осужденный должен признать вину в совершении преступления, исправиться и возместить нанесенный им ущерб. Также суд обращает внимание на социальные связи заключенного на свободе.

Большую роль в этом процессе играет помощь заключенным, получаемая от начальников отрядов и социальных работников. Именно они помогают заключенным исправляться и собирать нужные документы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что к социальным участковым обратилось более 23 тысяч петербуржцев.