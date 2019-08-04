На Елизаровском исчезло граффити с сельским пейзажем

На Елизаровском исчезло граффити с сельским пейзажем
Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

Кто-то нарисовал картину на кирпичной стене.

Об этом стало известно сегодня, 4 августа. Обо всем рассказали местные жители в социальной сети «Вконтакте». Они поделились фотографиями в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное». Люди пишут, что красивое граффити нанесли на кирпичное сооружение на Елизаровском проспекте – кто является его автором, не уточняется. Спустя какое-то время неизвестный закрасил картину белой краской. Теперь вместе пейзажа с деревянными домиками и милыми барашками красуется очередной шедевр – белый квадрат.

«Их бы энергию да в действие, полезное для людей!»,

— пишет одна из пользовательниц.

Люди жалуются, что кто-то закрасил граффити – оно им казалось красивым. Они убеждены, что это дело рук коммунальщиков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из безголового мальчика на доме Кирилловых сделали арт-объект. Теперь он видит все, ведь вместе головы у него камера видеонаблюдения.

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