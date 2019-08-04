Из безголового мальчика на доме Кирилловых сделали арт-объект

Из безголового мальчика на доме Кирилловых сделали арт-объект
Фото: Instagram

Теперь он видит все, ведь вместе головы у него камера видеонаблюдения.

Об этом стало известно сегодня, 4 августа. Автором необычного арт-объекта является художник, публикующий свои работы под ником Lonesome_Grass в Instagram-аккаунте. Он рассказал, что безголовый мальчик украшает дом Кирилловых в Петроградском районе на Большой Пушкарской. Инсталляцию он назвал «Пугало».

Художник убежден, что камеры видеонаблюдения, а также рамки металлоискателей, не имею никакого смысла. Они не предотвращают инциденты, а лишь запугивают население – так же, как и любое пугало в поле.

«Эта наигранная защита призвана внушить уважение и страх, но, как и огородное пугало, способна пугать только птиц»,

— считает автор арт-объекта.

Напоминаем, что скульптура лишилась головы еще четыре года назад. Вандала уже поймали – он заявил, что сделал все в пьяном угаре.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что новый арт-объект в Петербурге призывает выйти из зоны комфорта.

арт-объект Петроградский район
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Из безголового мальчика на доме Кирилловых сделали арт-объект
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