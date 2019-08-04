Группа «Аквариум» собрали почти 2 млн на новый альбом

Музыкантам все еще необходима поддержка поклонников – им не хватает 600 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 5 августа. Сбор средств на запись нового альбома группы «Аквариум» проходит на краудфандинговой платформе Planeta.ru. На данный момент от суммы собрано 80%, так что музыканты надеются на фанатов, мечтающих услышать новые песни.

К слову, сбор длится с 17 июля – ¼ суммы удалось собрать за сутки. За пожертвования поклонники получат различные подарки от группы. Музыканты отметили, что за ними нет никого, кто бы спонсировал их, поэтому надеяться им больше не на кого.

Напоминаем, что четыре года назад группа смогла собрать более семи миллионов рублей, чтобы выпустить сразу две пластинки и два мини-альбома.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что рэпер Oxxxymiron мечтает записать трек с Гребенщиковым. Рэпер отметил, что не решается сделать Гребенщикову официальное предложение, так как является слишком сильным его фанатом.