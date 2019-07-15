Рэпер Oxxxymiron мечтает записать трек с Гребенщиковым

Петербургский рэп-исполнитель Мирон Фёдоров, более известный под псевдонимом Oxxxymiron, признался, что является преданным фанатом лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова.

Данное заявление музыкант сделал в ходе интервью программы «Рэп Сити», которая выпускается на одноименном YouTube-канале. Отвечая на вопрос о том, с кем бы из ныне живущих музыкантов он хотел бы совместный трек, Мирон Фёдоров рассказал, что мечтал бы записаться с Борисом Гребенщиковым.

Рэпер отметил, что не решается сделать Гребенщикову официальное предложение, так как является слишком сильным его фанатом.

У музыкантов мог бы получится неплохой и интересный проект. Борис Гребенщиков данную информаций никак не комментировал.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что российский эстрадный певец Стас Пьеха раскритиковал монтажеров Первого канала в своем аккаунте в Instagram.