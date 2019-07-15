Стас Пьеха раскритиковал монтажеров Первого канала

Станислав Пьеха. Фото: wolfieha/ Instagram
Станислав Пьеха. Фото: wolfieha/ Instagram

Российский певец Стас Пьеха опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram пост, в котором выразил недоумение относительно монтажа его выступления.

Эстрадный певиц ранее принял участие в музыкальной телевизионной программе, которая транслируется по Первому каналу, «Три аккорда». После того, как его выступление появилось в эфире, он был обескуражен: итоговый вариант номера не совпадал с задуманным.

В публикации он отметил, что номер на песню «Думы окаянные» был выстроен и по драматургии, и по логике вместе с режиссером передачи. Однако в конечном варианте прозвучала сначала концовка песни, заем середина и снова аналогичная концовка.

Стас Пьеха отметил, что никого не винит, но расстроен и растерян.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что новым агентом 007 станет темнокожая 31-летняя актриса Лашана Линч. Актриса также играла в блокбастере «Капитан Марвел».

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