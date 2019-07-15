Новым агентом 007 станет чернокожая актриса Лашана Линч

В новом фильме “бондианы” Даниел Крейг отправится на пенсию на Ямайку.

Появились подробности о новом фильме про спецагента Джеймса Бонда, В 25-ом фильме он отправится на пенсию и его место займет женщина-агент 007, которую сыграет темнокожая Лашана Линч, сообщает DailyMail 15 июля.

Джеймс Бонд, роль которого пока останется за Дэниелом Крейгом, покинет английскую разведку и отправится отдыхать на Ямайку. Линч начнет исполнять его обязанности, но вскоре из-за “глобального кризиса” Бонда попросят вернуться в Великобританию.

Дэниел Крейг исполнит роль Джеймса Бонда в пятый и, вероятно, последний раз. Пока неизвестно, кого могут выбрать для продолжения франшизы. “Бондами” в разные годы становились Пирс Броснан, Тимоти Далтон, Шон Коннери и другие актеры. Не исключено, что продюсеры захотят сохранить Линч в качестве «основного» Бонда в будущих фильмах.

Лашане Линч исполнилось 31 год, она стала известна после роли Марии Рэмбо в блокбастере про супергероев “Капитан Марвел”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, о смерти актрисы из сериала Lost.