Умерла актриса, сыгравшая в сериале Lost

Сегодня стало известно, что еще в конце июня в Калифорнии умерла 52-летняя американская актриса Стефани Низник, сыгравшя доктора Эвелин Аризу в сериале «Остаться в живых» (Lost).

Причина актрисы пока неизвестна, сообщает Variety. Стефани Низник начала сниматься в 1994 году. Она участвовала в сериалах «Детектив Нэш Бриджес», «Эвервуд», «Анатомия страсти», «Морская полиция: Спецотдел», «Звездный путь: Энтерпрайз», «Доктор Куинн» и других.

Актриса родилась в штате Мэн и первоначально собиралась стать генетиком. Однако потом она изучала в Университете Дьюка в Северной Каролине театр и русский язык. Стала мастером Калифорнийского института искусств, стала сниматься в сериалах.

Стефани Низник была активной участницей благотворительной организации, помогая детям, голодающим и животным.

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