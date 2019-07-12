В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка с русскими корнями

У девушки были большие планы на жизнь. Фото: Pixabay

У девушки были большие планы на жизнь. Фото: Pixabay

Семнадцатилетняя девушка Катя Цуканова умерла в районе Кенсингтон в Лондоне, Великобритания.

О происшествии написала газета The Daily Telegraph вчера, 11 июля. По данным издания, девушка ушла из жизни ещё 18 июня, но стало известно об этом только сейчас. Причина смерти молодой скрипачки ещё неизвестна.

Отец погибшей 57-летний Игорь Цуканов рассказал, что у его дочки было множество амбициозных планов на жизнь, но однажды утром он зашел к ней в комнату, а она лежала там мертвая на полу.

Катя Цуканова родилась уже в Лондоне в 2002 году, а её отец вместе с женой переехали в Великобританию из России в 1990-е годы.

Причина смерти девушки на данный момент устанавливается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что двух братьев-близнецов нашли мертвыми в квартире дома в Ленинградской области.