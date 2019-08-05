В древнем могильнике в Красноярском крае найдено почти 2 тыс. предметов

Археологи нашли около 2 тыс. предметов. которые принадлежали сибирякам, жившим 1,5 тыс. лет назад. Фото: скриншот ria.ru

Археологи нашли около 2 тыс. предметов. которые принадлежали сибирякам, жившим 1,5 тыс. лет назад. Фото: скриншот ria.ru

В Богучанском районе Красноярского края обнаружен могильник V века нашей эры, в 12 захоронениях найдено около 2 тыс. различных предметов.

На сегодняшний день эта находка археологов стала самой древней в низовьях Ангары. В могильнике были найдены наконечники стрел, железные ножи, пряжки, черепки, стеклянные и каменные бусы. В ближайшее время будет устанавливаться возраст предметов и их культурная принадлежность.

Захоронение интересно тем, оно закрытое, монокультурное и содержит вещи одного возраста. Много вещей лежало не в самой погребальной яме, где хоронились несгоревшие кости после кремации на костре, а неподалеку, сообщает РИА «Новости». Это позволило ученым предположить, что они нужны были для поминальных действий на поверхности. Часть биологических образцов отправится на палеогенетическое исследование в Китай, чтобы определить пол, возраст и расу погребенных.

В экспедиции участвовали около 40 человек: студенты и преподаватели Сибирского федерального университета, Цзилиньского университета и Пекинского народного университета.

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