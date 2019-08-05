Зять чуть не убил на новый год бесцеремонную свояченицу

В новогодний вечер Андрей Бубнов взял в руки нож, но не затем, чтобы нарезать "оливье". Фото: pixabay.com

В новогодний вечер Андрей Бубнов взял в руки нож, но не затем, чтобы нарезать "оливье". Фото: pixabay.com

Приморский районный суд приговорил к 6 годам колонии мужчину, который под новый год попытался убить свояченицу за то, что она вмешивалась в его личную жизнь.

Вечером 31 декабря 2018 года Андрей Бубнов был уже довольно пьян, когда ему под горячую руку подвернулась сестра его бывшей жены. До этого он уже много раз ругался со свояченицей, поскольку считал, что она внесла серьезный вклад в его развод, вмешиваясь в отношения супругов. Мужчина ударил ненавистную родственницу бывшей жены ножом в шею, однако скорая приехала быстро, и женщину спасли, сообщает прокуратура Приморского района.

Суд признал Бубнова виновным в покушении на убийство, которое не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам, и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с Бубнова 21 тыс. рублей, которые были потрачены на лечение потерпевшей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что раскрыто покушение на убийство в Выборгском районе