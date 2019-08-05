Эксперты ожидают спада в экономике уже в этом году

Эксперты Института экономики роста им. Столыпина подсчитали, что в российской экономике уже в этом году может быть заффиксирован спад. Сейчас Росстат за I квартал отчитался о 0,5%-ном росте.

Минэкономразвития допускало развитие рецессии в российской экономике не раньше 2021 года из-за закредитованности населения. По данным Института экономики роста, быстрыми темпами сокращается количество предприятий малого бизнеса и занятых в нем работников, сообщает РБК. В первом полугодии число малых и средних предприятий уменьшилось по сравнению с прошлогодним показателем на 7–8% (на 18,2 тыс. малых предприятий и на 1,5 тыс. средних), количество их работников сократилось на 1,6% год к году (на 257 тыс.).

«Это полугодие — по ряду отраслей это четко видно — самое худшее с кризиса 1998 года», — прокомментировал данные доцент РАНХиГС Олег Филиппов. Он отметил сокращение платежеспособного спроса населения и указал на то, что в этом году владельцы малых и средних предприятий распродавали их особенно охотно, количество сделок стало самым большим за последние 8-9 лет.

Первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин говорит, что особенно активно малый бизнес вымирает в торговле, и на его место приходят сетевые магазины.

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