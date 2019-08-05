Участок Московского шоссе отремонтируют за 41,5 млн рублей

В Пушкинском районе на участке Московского шоссе длиной 1,76 км от Софийского бульвара до реки Славянки начался ремонт.

Подрядчик ЗАО «Трест» проведет работы на 31,72 тыс. м2 проезжей части. Стоимость контракта составляет 41,5 млн рублей, говорится в сообщении городской администрации.

В связи с ремонтом дороги до 8 августа будет ограничено движение транспорта в поселке Тярлево, на Московском шоссе от Софийского бульвара до реки Славянки, включая перекрестки с ул. Чистякова и Железнодорожной ул.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов одобрил проделанный ремонт на Фонтанной улице