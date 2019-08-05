Беглов одобрил проделанный ремонт на Фонтанной улице

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Центральный район с проверкой.

В результате визита Беглов проверил ход ремонтных работ на улице Фонтанной. Сейчас там компания ЗАО «АБЗ-Дорстрой» производит укладку нового дорожного покрытия. Глава Санкт-Петербурга оценил качество работы. Он отметил, что доволен подрядчиком, так как тот качественно выполняет свои обязанности.

Беглов подчеркнул, что подрядчик не только улучшает качество дорог, но и увеличивает сроки гарантийного ремонта.

По словам представителя организации, компания имеет все возможности для проведения качественного и быстрого ремонта дорожного покрытия: от материалов, которые произведены на собственных заводах, до большого опыта работы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на набережных Петербурга пришвартуются круизные лайнеры.