На набережных Петербурга пришвартуются круизные лайнеры

Нужно перевести причалы в собственность Санкт-Петербурга. Фото: lenobl.ru

Нужно перевести причалы в собственность Санкт-Петербурга. Фото: lenobl.ru

Денежные средства, необходимые для реализации проекта, могут быть предоставлены Финляндией, Евросоюзом и Россией.

В ходе реализации программы приграничного сотрудничества обсуждается предложение о построении пассажирских терминалов на набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной. Предполагается, что терминалы будут иметь пункты пропуска. Строительство обойдется примерно в 3,2 миллиона евро.

На данный момент обсуждение проекта проходит между Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга и главами регионов Юго-Восточной Финляндии.

В рамках проекта предполагается модернизировать причалы, однако сейчас они принадлежат государству. Необходимо перевести причалы в собственность города. Это произойдет примерно в 2020-2021 году.

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