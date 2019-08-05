На набережных Петербурга пришвартуются круизные лайнеры

Денежные средства, необходимые для реализации проекта, могут быть предоставлены Финляндией, Евросоюзом и Россией.
В ходе реализации программы приграничного сотрудничества обсуждается предложение о построении пассажирских терминалов на набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной. Предполагается, что терминалы будут иметь пункты пропуска. Строительство обойдется примерно в 3,2 миллиона евро.
На данный момент обсуждение проекта проходит между Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга и главами регионов Юго-Восточной Финляндии.
В рамках проекта предполагается модернизировать причалы, однако сейчас они принадлежат государству. Необходимо перевести причалы в собственность города. Это произойдет примерно в 2020-2021 году.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что новая управленческая парадигма для российских вузов: сценарии и риски.