В Госдуме рассказали, почему мужчины умирают раньше женщин

Ученые выяснили, что мужчины умирают примерно на 14-25 лет раньше, чем женщины. Фото: pixabay

Ученые выяснили, что мужчины умирают примерно на 14-25 лет раньше, чем женщины. Фото: pixabay

Представитель Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что по статистике российские мужчины умирают на десяток лет раньше, чем женщины.

Герасименко заявил, что, согласно статистике, продолжительность жизни российских мужчина в среднем на 10 лет меньше, чем у женщин. При этом в зоне риска находятся мужчины в возрасте от 40 до 55 лет. Лю этом пишет издание «МедикФорум».

Ученые выяснили, что мужчины умирают примерно на 14-25 лет раньше, чем женщины. Смертность среди мужчин в России превышает уровень 55 лет, в то время как женщины живут больше.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на раннюю смертность влияет чрезмерное употребление алкоголя, табакокурения, позднее обращение ко врачам и иногда рискованные маневры за рулем авто.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы главные причины смерти петербуржцев за 2018 год. За прошлый год в Северной столице умерло порядка 60 тысяч человек. Самая распространенная причина смерти — от старости.