В результате аварии в Рязанской области погибли семь человек

В результате аварии в Рязанской области погибли семь человек
Автобус выполнял частную перевозку. Фото: pixabay.com

В Рязанской области в Сасоновском районе произошло ДТП между Mercedes Vito и внедорожником Toyota Land Cruiser, в результате которого погибли семь человек.

Столкновение транспортных средств произошло около пяти утра на 402 км трассы М-5. Как сообщает «ТАСС», семеро человек погибли и двое пострадали — один взрослый и один ребенок. Пострадавшие госпитализированы в районные больницы.

Автобус выполнял частную перевозку, в нем находилось 11 пассажиров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о столкновении с участием микроавтобуса. ДТП произошло на территории Карелии, двое пассажиров погибли, девять были госпитализированы в тяжелом состоянии, среди них двое детей 5 и 17 лет. Столкновение с легковым автомобилем произошло в результате выезда микроавтобуса на полосу встречного движения.

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