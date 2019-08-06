В результате аварии в Рязанской области погибли семь человек

В Рязанской области в Сасоновском районе произошло ДТП между Mercedes Vito и внедорожником Toyota Land Cruiser, в результате которого погибли семь человек.

Столкновение транспортных средств произошло около пяти утра на 402 км трассы М-5. Как сообщает «ТАСС», семеро человек погибли и двое пострадали — один взрослый и один ребенок. Пострадавшие госпитализированы в районные больницы.

Автобус выполнял частную перевозку, в нем находилось 11 пассажиров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о столкновении с участием микроавтобуса. ДТП произошло на территории Карелии, двое пассажиров погибли, девять были госпитализированы в тяжелом состоянии, среди них двое детей 5 и 17 лет. Столкновение с легковым автомобилем произошло в результате выезда микроавтобуса на полосу встречного движения.