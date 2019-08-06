Во вторник петербуржцев ожидает потепление до +19 градусов и дождь

В ближайшие несколько дней температура еще повысится. Фото: pixabay.com

В ближайшие несколько дней температура еще повысится. Фото: pixabay.com

Сегодня, 6 августа, в Санкт-Петербурге ожидается потепление. Температура воздуха прогреется до 19 градусов тепла.

Как сообщили на официальном сайте Гидрометцентра, ночью температура опустится до +10 градусов, ветер ожидается восточный со скоростью 2 метра в секунду. Давление воздуха будет 753 миллиметра ртутного столба.

Специалисты не исключают появление дождя в Северной столице, поэтому рекомендуют гражданам прихватить с собой зонт. Вероятность осадков равна 56%, однако еще вчерашний прогноз обещал сухую погоду.

В ближайшие несколько дней температура еще повысится. Согласно прогнозам столбик термометра достигнет до 20-21 градуса тепла, которые будут сопровождаться дождями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о прогнозе погоды на август, который огласил главный синоптик Петербурга. Специалист пообещал жителям города тепло.