Главный синоптик огласил прогноз на август в Петербурге

В городе будет то холодно, то жарко. Фото: Pixabay

В городе будет то холодно, то жарко. Фото: Pixabay

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что скоро к жителям города вернется летнее тепло.

Сейчас температура воздуха в Северной столице упала после нескольких дней жары. Такие «скачки» будут продолжаться ещё некоторое время.

Александр Колесов сообщает, что в начале августа температура воздуха в городе поднимется до 20 градусов по шкале Цельсия. Однако это касается только 1 и 2 числа. Затем придет новая волна похолодания из-за визита северных потоков и холодного воздуха.

После непродолжительной прохлады в Санкт-Петербург снова придет тепло. В долгосрочной перспективе нельзя сказать, что лето в Северной столице подошло к концу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что оглашены предварительные лидеры голосования за название нового арт-парка на проспекте Добролюбова.