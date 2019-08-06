Российские госслужащие просят увеличить им командировочные

Сейчас сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей за каждый день в служебной командировке. Фото: pixabay

Сейчас сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей за каждый день в служебной командировке. Фото: pixabay

На сегодняшний день размеры суточных выплаты составляют 100 рублей за каждый день в командировке.

Профсоюз государственных служащих считает, что чиновникам не хватает суточных в командировках. Соответствующее письмо организация направила в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на копию письма.

Сейчас сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей за каждый день в служебной командировке. Зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина заявляет, что в командировках чиновники вынуждены нести «дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни».

«100 рублей — это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды», — приводит газета слова председателя профсоюза работников госучреждений Николая Водянова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка из Петербурга отсудила право снимать чиновников без их согласия.