Пенсионерка из Петербурга отсудила право снимать чиновников без их согласия

Активистка и пенсионерка Марина Мачнева из Петербурга отстояла в суде право граждан снимать на видео личный прием у чиновника без его разрешения.

Суд признал незаконным один из пунктов распоряжения администрации губернатора от 28 августа 2017 года: «видеозапись личного приема гражданином может осуществляться исключительно с согласия должностного лица, проводящего личный прием». Решение вступило суда вступило в силу, соответствующий документ опубликован на сайте Смольного 5 августа.

Раньше, если гражданин осуществлял видеосъемку на личной встрече без согласия чиновника, то личный прием не проводился, а начатый прием прекращался.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минкульт отсудил у подрядчика новой сцены петербургского МДТ 213 млн рублей. Дирекция Министерства культуры России отсудила у подрядчика новой сцены Малого драматического театра в Санкт-Петербурге 213 миллионов рублей.