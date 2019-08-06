НАТО мешают жить Россия, Китай, террористы и хакеры

Присоединение Крыма к России генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил усилением конкуренции великих держав за власть, которое подрывает сложившийся миропорядок.

Йенс Столтенберг выступил с речью в Новой Зеландии, текст которой размещен на сайте НАТО. Он перечислил вызовы, с которыми приходится последнее время сталкиваться военному альянсу. В первую очередь это усиление борьбы за власть, и в этом случае наибольшая угроза исходит от России и Китая.

Столтенберг отметил, что 2 августа прекратил действие договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), потому что Россия нарушала договор в течение нескольких лет. Это стало краеугольным камнем контроля над вооружениями на протяжении десятилетий, начиная с 1987 года, отметил генеральный секретарь НАТО. «Они развернули новые ракеты средней дальности, способные достичь европейских городов за считанные минуты. Они мобильны, их трудно обнаружить, и тот факт, что время предупреждения так мало, снижает порог для любого потенциального применения ядерного оружия в вооруженном конфликте», — сказал Столтенберг.

Китай страшен, по мнению Столтенберга, своим экономическим ростом и выходом на лидирующие позиции в области новых технологий. «Это приносит много возможностей, в финансовом и политическом плане, и хотя Китай представляет собой совершенно другой набор проблем, нежели Россия, его подъем также имеет значение для глобального порядка, основанного на правилах, и для нашей безопасности. Мы видим это в Южно-Китайском море, в киберпространстве и в китайских инвестициях в критически важную инфраструктуру во многих странах, в том числе в Европе», — сказал Столтенберг. В числе вызовов генсек НАТО также отметил терроризм и киберугрозы.

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