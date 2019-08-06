Стало известно, как мошенники Петербурга наживаются на туристах

Особенно осторожным в городе надо быть иностранцам. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Особенно осторожным в городе надо быть иностранцам. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Приехавшим туристам в Петербург следует быть осторожнее с таксистами, аниматорами и с людьми, у кого они снимают жилье. Особенно такие люди опасны для иностранцев, плохо знающих язык и город.

Как сообщает «Комсомольская правда», одна из самых распространенных схем обмана в городе – цена проезда в такси. Водители могут накрутить счетчик в десять раз выше реальной суммы. Чтобы не попасться к мошенникам, эксперты советуют пользоваться проверенными сайтами и приложениями для вызова машины.

Обмануть могут и при съеме жилья. Зачастую злоумышленники просят перевести им на счет залог или всю сумму, после чего пропадают. Чтобы не попасться на обманщиков, следует вначале проверить документы на собственность жилья, только после этого рассматривать вопрос проживания.

Третье место среди главных обманщиков заняли актеры-аниматоры. Люди агрессивно навязывают сделать фото или совершить покупку, цена за такую «радость» обычно от 100-500 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о банде мошенников.