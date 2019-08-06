Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

"Это был прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек", — написала Лариса Рубальская о Сергее Березине. Фото: скриншот с instagram

"Это был прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек", — написала Лариса Рубальская о Сергее Березине. Фото: скриншот с instagram

Вчера ушел из жизни руководитель ансамбля «Пламя», композитор Сергей Березин. Он автор таких песен, как «На дальней станции сойду», «Снег кружится», «Идет солдат по городу».

О смерти своего друга в возрасте 81 года рассказала в Instagram поэтесса Лариса Рубальская. «Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя», — написала она. Песни Серегея Березина исполняли известные артисты: Анне Вески, Лев Лещенко, Николай Караченцев, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова, Михаил Шуфутинский и др. Он сочинил такие хиты, как «Может, я тебя выдумал», «Не надо печалиться», «У деревни Крюково», «Не повторяется такое никогда», «На два дня», «Когда мы любим», «Куба далека», «Детства последний звонок», «Я из Вологды, а ты из Костромы», «Аты-баты, шли солдаты», и многие другие.

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