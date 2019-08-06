Петербург по количеству врачей на втором месте в России

Петербург в российском рейтинге обеспеченности территории врачами попал на второе место. Лидирует в списке Чукотский автономный округ, где на 10 тыс. населения приходится 65 врачей.

В России в среднем на 10 тыс. человек приходится 37,4 врача, согласно статистике Минздрава за 2018 год, которая опубликована на сайте ведомства. В РФ сейчас 549 тыс. врачей, из них 71% — женщины.

Меньше всего врачей в Курганской области (24,2 на 10 тыс. населения), Чечне (26,8), Псковской (27,1) и Владимирской (27,7) областях. В Москве на 10 тыс. человек приходится 43,5 врача, в Ленинградской области — 30,3.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов вручит премии лучшим врачам Петербурга